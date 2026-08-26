Süper Lig lideri Gençlerbirliği, yoluna rehavete kapılmadan devam edecek

Erzurumspor FK'yi konuk edecekleri karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinde teknik direktör Metin Diyadin ve takım kaptanı Dimitrios Goutas, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ilk haftasından sonra ilk kez bir haftayı lider kapatan Gençlerbirliği'nin rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Bu zorlu periyottan 6 puanla çıkmak tabii hepimizin beklediği bir şey değildi. Zaten bir anda Gençlerbirliği'nin gündem olması da bu yüzden. Bunlar güzel şeyler olmakla birlikte bizim bu havaya takılmamamız gerekiyor. Neyin ne olduğunu, takımları, kendimizi, her şeyi biliyoruz. Bizim için hiçbir maç, kimle oynarsak oynayalım kolay değildir. Artı 6 puanla başladık gibi lige. Daha üç hafta önce başka şeyler konuşurken aldığımız 6 puan, bizi farklı bir beklentiye, atmosfere ya da havaya sokamaz, sokmamalı. Onun için iki gün sonraki Erzurumspor FK maçı bizim için en kıymetli, en önemli maç." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu ve Erzurumspor FK'ye karşı oynayıp oynayamayacakları sorulan Diyadin, "Rodrigues döndü, bugün işte kontrol yapacak. Talisson zaten takımla çıkıyor. Niasse'ta bir sıkıntı oldu maçtan sonra. Başka da bir sakatımız yok. Niasse zaten olmaz. Kevin da işte biliyorsunuz iki hafta oldu, yeni döndü. Bir bakalım, iki gün belki geniş kadroda olabilir. Talisson da takımla çıkıyor, o da geçen hafta da kadrodaydı. Maç eksiği tabii doğal olarak var. 10 gündür takımla birlikte. İhtiyacımız olduğunda da kullanırız zaten." yanıtını verdi.

Diyadin, Göztepe galibiyetinin ardından "Tam bir teknik adamın kovulma fikstürüydü." diyerek fikstürlerinin zorluğuna değinmesinin hatırlatılması üzerine, "Fikstür çekildiğinde zorluğu siz de dediniz, başkaları da ben de dedim. Bu bir esprili cevap ama mesleğimizin de bir realitesi. Ha bu bende baskı oluşturur mu? Oluşturmaz." yorumunu yaptı.

Diabate'nin Newcastle United'a transferi sonuçlandı

Transfer gündemine ilişkin "Bir tane kontenjan, bir tane de bir forvet alma durumumuz var. Görüşmeler oluyor tabii de netleşmiş bir şey yok." diye konuşan Diyadin, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ousmane Diabate'nin Newcastle United'a transfer süreciyle ilgili de "Bitti zaten. Bizde kiralık olarak oynayacak bundan sonra. O transfer bitti." dedi.

58 yaşındaki teknik adam, ilk iki maçta yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın performansının "hem kendisi hem de kulüp adına sevindirici" olduğunu belirterek, "Bu çocuklar bazen dönemsel iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Yetenek olarak bilinen bir kaleci zaten. Biz de transfer ettik. Kendi adına da önemli bir çıkış, bizim için de. İnşallah sürdürecek zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Diyadin, seyircileri önünde çıkacakları Erzurumspor FK karşılaşmasında, ilk iki maçlarından farklı olarak daha hücuma dönük bir oyun sergilemeleri gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Tabii ki ilk iki maçta yüzde 70-80 tek yönlü oynadık. Şimdi diğer yönünü de oynamamız gereken maçlardan biri. Ama ligin ilk haftalarında muhakkak oynamaya çalışacağız. İki yönlü oynamak biraz daha zordur.”

Goutas: "Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz"

Yunan stoper Goutas ise geride kalan iki hafta ve Erzurumspor FK maçı hakkında, "Lige böyle bir başlangıç yapmamız tabii çok sevindirici. Ama önümüzde daha birçok maç var. Kendimizi hiçbir şeyi başarmış olarak görmüyoruz. Bundan sonraki maçımız Erzurumspor FK maçı. Tabii son oynadığımız Göztepe maçından tamamen farklı bir maç oynayacağız. Biz de ona göre bir oyun taktiği belirleyeceğiz. Önümüzde zorlu bir maç var ve kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Goutas, 14 yıl sonra ilk kez Süper Lig'de haftaya lider olarak başlamalarının üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmayacağı sorusuna, "Bunu olumlu görüyorum. Çünkü takım olarak bu sezon başı kamplarında gerçekten çok iyi ve çok sıkı çalıştık. Bunun meyvesini aldığımızı söyleyebilirim. Fakat biraz önce de söyledim; daha ligin çok başındayız. Konuşmak için daha erken. Bu kendimize güven açısından gerçekten olumlu yansıyor ama daha önümüzde birçok maç var." cevabını verdi.

Antrenman

Gençlerbirliği, Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Diyadin yönetimindeki idman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Devamında minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun oynayan kırmızı-siyahlı futbolcular, sprint çalışması ve taktiksel varyasyonlarla antrenmanı tamamladı.