TransAnatolia 2026 Rallisi, İstanbul'dan başlayıp Ankara'da sona erecek

İstanbul'dan 29 Ağustos'ta başlayacak ve 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek TransAnatolia, 5 Eylül'de Ankara'da sona erecek.

TransAnatolia, İstanbul'un ardından Karadeniz'in yeşil dağlarını aşıp Bolu, Zonguldak, Ilgaz, Tokat ve Kapadokya'dan geçerek Ankara'da son bulacak.

Yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek mücadelede yarışçılar, yalnızca hızla değil, navigasyon, strateji, dayanıklılık ve değişen arazi koşullarıyla da mücadele edecek.

TransAnatolia 2026'nın startı, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da İstanbul'daki Viaport Marina Tuzla'da gerçekleştirilecek.

Messe Frankfurt desteği ile bu yıl ilk defa gerçekleşecek "Festival of Motoring"de motor sporları tutkunları, hem yarışçıların hazırlık sürecine tanık olacak hem de festivalde sürprizlerle karşılaşacak.

Ayrıca 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Park off road alanında düzenlenecek prolog etabı ile yarışmacıların start sıralaması belirlenecek.

Seyircilere açık olarak gerçekleştirilecek prolog etabında motor sporları tutkunları, yarışmacıların performansına canlı şahit olabilecek. Organizasyonun resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacak karekodla da seyirciler, 7 gün boyunca seyirci noktalarına ulaşabilecek.

16 yıllık macera

2010 yılında ilk kez düzenlenen TransAnatolia, geçen 16 yıl içerisinde Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası motor sporları dünyasına taşıyan organizasyonlardan biri haline gelirken 2026 edisyonunda ise yeni rota ve yeni etaplarla bu mirası geleceğe taşımaya devam ediyor.

TransAnatolia 2026'nın İstanbul'daki seremonik startı, hem yarışçıların hem de motor sporları tutkunlarının bir araya geleceği bir buluşmayla gerçekleştirilecek.

Son yıllarda özellikle "Doğaya Saygı" ilkesi ile yönetilen TransAnatolia Ralli Raid, yarış boyunca çevre ve doğa hassasiyetini en üst seviyede tutarak, kamp alanlarında ve parkurda doğaya zarar vermeyecek şekilde planlandı. Türkiye'de meydana gelen orman yangınları, organizasyon ekibinin de en öncelikli konusu. Bu nedenle uluslararası bir yarış statüsünde yer alan TransAnatolia'da Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği izinler doğrultusunda, yarışın tüm etaplarında yangın riski ve ekosisteme zarar ihtimali en aza indirilirken, organizasyonun her adımı doğaya saygı ilkesiyle yürütülecek, ayrıca geçilen bölgelerde çöplerin toplanmasına destek verilecek.

TransAnatolia; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.

TransAnatolia, profesyonel motor sporlarının rekabetini Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir araya getiren kendine özgü formatıyla öne çıkıyor.

Ralli kategorisindeki yarışçılar, yüksek standartta hazırlanan roadbook üzerinden etapları zamana karşı tamamlarken; raid kategorisindeki katılımcılar doğru parkur üzerinde kalarak puan toplamaya odaklanıyor. Motosiklet, otomobil, kamyon, SSV ve 4x4 kategorilerindeki yarışmacılar, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında mücadele ediyor.

TransAnatolia 2026 kapsamında start alacak İtalya, Fransa, Romanya, İspanya, Slovenya, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Arjantin'den yarışçılar; Türkiye'nin tek rally raid organizasyonunda buluşacak.

TransAnatolia 2026:

29 Ağustos-5 Eylül

Servis ve Festival Alanı: 28-29 Ağustos Viaport Asya AVM Otopark

Seremonik Start: 29 Ağustos Cumartesi/19.30

Lokasyon: Viaport Marina Tuzla, İstanbul

Rota: İstanbul-Bolu-Zonguldak-Ilgaz-Tokat-Kapadokya-Ankara