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Dünya, Yapay zeka

İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekaya yönelik 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacaklarını ayrıca bu sektöre yönelik hükümet olarak yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Barış Seçkin  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
İtalya Başbakanı Meloni, yapay zeka için 1 milyar avroluk yatırım fonu açıkladı

Roma

Meloni, "İtalya için Yapay Zeka" programına gönderdiği video mesajında, "Hükümet, halihazırda onaylanma sürecindeki Avrupa düzenlemesini tamamlayıcı nitelikte bazı ilkeler ile kurallar koymaya yönelik ve üretim kapasitemizi teşvik edecek en etkili önlemleri belirlemeyi amaçlayan bir yasa hazırlıyor." dedi.

Başbakan Meloni, yapay zekaya endeksli teknolojilerin kullanımında yetkili makam olarak hareket edecek en uygun kurumu belirlemek için de çalışacaklarını dile getirdi.

Meloni, yapay zeka sektörü için 1 milyar avroluk yatırım fonu oluşturacakları bilgisini verdi.

Diğer yandan, bugün 5 yıllık endüstri planını açıklayan devlet kontrolündeki İtalyan savunma sanayi firması Leonardo'nun 2024-2028 döneminde, dijitalleşme yoluyla rekabet gücünü artırma, siber yetenekleri geliştirme ve yapay zeka da dahil yenilikçi teknolojilere yönelik AR-GE harcamalarına odaklanacağı bildirildi.

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