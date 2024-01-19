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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: "Gazze'ye barış gücü göndermeye hazırız"

Barış Seçkin  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani: "Gazze'ye barış gücü göndermeye hazırız"

Roma

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’de barış misyonuna ihtiyaç duyulması halinde geçiş aşamasında kendi askerlerini Birleşmiş Milletler (BM) ile barış gücü olarak göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Tajani, Radio24'e verdiği demeçte, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da 1000'den fazla İtalyan askerinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) çerçevesinde görev yaptığını hatırlatan Tajani, İsrail’in saldırısı altında bulunan Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze'de bir barış misyonu gerekirse geçiş aşamasında askerlerimizi BM Barış Gücü olarak göndermeye hazırız." dedi.

Tajani, bu hususta ABD'den kendilerine Lübnan'daki misyonlarını genişletmeye yönelik bir talep gelmediğini vurguladı.

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenlemesi nedeniyle uluslararası gündemde yer tutan Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Tajani, gelecek pazartesi günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacağını ifade etti.

Tajani, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için AB misyonu oluşturulmasını desteklediklerini kaydetti.

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