İtalya, ABD'den Avrupa'ya yöneltilen eleştiriler karşısında endişe edilmemesinden yana
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra ABD'den, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik artan eleştiriler karşısında endişelenmemeleri aksine bu durumla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.
Roma
Antonio Tajani, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Tajani, ABD Başkanı Trump'ın farklı bir davranış tarzı olduğuna dikkati çekerek, "Ama bu zaten biliniyordu. Şimdi bir yön değişikliği yaptılar, bir çizgi değişimi var. Bunun nasıl somutlaşacağını göreceğiz. Bir değişiklik var ama bunun karşısında endişe etmek yerine, bununla ilgilenmek gerekir." dedi.
Tajani, telaşlanmanın bir zayıflık göstergesi olacağını belirterek, "Eğer Avrupa güçlü olmak istiyorsa, tek bir konuşma nedeniyle binlerce toplantı yaparak endişelenmemelidir. Almanya'da seçim kampanyası var, onların tepki vermeleri doğal. Geri kalan kısmında ise somut eylemlerin ne olacağını, hangi pozisyonların alınacağını göreceğiz." diye konuştu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in MSC 2025'in dünkü konuşmasında AB'yi eleştirmesine de değinen Tajani, "Onun söyledikleri bana çok endişe verici gelmiyor. İlkeler hakkında konuşmak ayrı bir şeydir. İfadelere ve yargılara katılmasam bile somut meseleleri yargılamayı tercih ederim. Önemli olan kararlı olmak ve endişelenmekten çok harekete geçmektir. Eğer çıkarlarınızı savunmak istiyorsanız, harekete geçmelisiniz. Güvenilir olmalısınız. Bu yüzden savunma harcamalarımızı artırmalıyız." ifadelerini kullandı.
Avrupa olarak ABD'nin müttefiki olduklarını ancak kendilerini saygın kılmaları gerektiğini aktaran Tajani, "Trump'ın Avrupa'ya verdiği sarsıntı, Avrupa'nın dik durduğunu ve saygı görmesi gerektiğini göstermesi açısından önemli olabilir. Burada önemli olan beyanatlar değil kapasite ve verimlilikle ne kadar etkili olduğumuzu göstermektir." yorumunu yaptı.
Tajani, "Amerikalılar, daha organize ve daha güçlü bir Avrupa olsa bile, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın güvenliğinin garantörü olmak zorunda kalacaklar. Amerikalıların Avrupa'yı terk edeceğini düşünmüyorum, Amerika'nın stratejik çıkarı burada varlığını sürdürmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan bakan, ayrıca MSC 2025 marjında yaptıkları G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna konusunda "birleşik" bir tutumun ortaya çıktığını ve herkesin Ukrayna'yı destekleme konusundaki taahhüdünü yinelediğini kaydetti.
Tajani, toplantıda Ukrayna dosyasında Avrupa'nın varlığının önemini de vurguladıklarını belirtti.
"Ukrayna olmadan bir barış anlaşması yapılamaz, Avrupa olmadan da yapılamaz"
Tajani, konferans çerçevesindeki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşı konusunda şunları kaydetti:
"Bir ateşkes anlaşmasına varmak istiyorsak hem Rusların hem de Ukraynalıların buna istekli olması gerekiyor. (Volodimir) Zelensky sağduyulu bir müzakere süreci başlatmak istiyor ve bence bunu yapmakla doğru bir karar alıyor. Eğer barışa ulaşmak istiyorsak Ukrayna'nın güvenliğini bugün, yarın ve gelecekte korumamız gerektiği açık. Aynı zamanda Ukrayna'nın da kendi rolünü oynaması önemli. Ukrayna olmadan bir barış anlaşması yapılamaz, Avrupa olmadan da yapılamaz. Görünen o ki süreç bu yönde ilerliyor ve Amerikalılar da bu konuda ikna olmuş gibi görünüyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.