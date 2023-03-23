İtalya, AB Liderler Zirvesi'nden göç konusunda ileriye doğru adımlar atılmasını bekliyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, düzensiz göç konusunun Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ana temalarından biri olarak kabul edildiğini ve bu konuda ileriye dönük adımlar atılmasını beklediğini söyledi.
Roma
Brüksel'de bugün başlayan AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Meloni, zirvenin gündemindeki konuları ve yaklaşımlarını aktardı.
Meloni, İtalya'nın gündemindeki düzensiz göç konusuna atıf yaparak "Göç konusu, AB'nin ana konularından biri olarak kabul ediliyor ve Konsey tarafından adım adım takip ediliyor. Bu, güzel bir haber. Göçmen konusuyla alakalı ileriye doğru adımlar atılmasını bekliyorum. Komisyon'dan bu konuda ivedilikle ilerleme talep eden taslak sonuçlardan memnun olduğumu ifade edebilirim." dedi.
Başbakan Meloni, AB'de ekonomi politikaları ve bütçe konusunda her zaman farklı bakış açılarının olduğunu dile getirerek "AB, geçmişteki hatalarından bir şeyler öğrenmeli. Bugün herkesten ekolojik dönüşüm, dijital dönüşüm, stratejik tedarik zincirleri, büyük yatırımlar isteniyor. Sistemimizi daha rekabetçi hale getirmek için gerekli yatırımların dikkate alınmaması düşünülemez. Önceki parametrelere dönmek bizim için trajik olur, daha büyüme odaklı bir yönetime ihtiyacımız var." diye konuştu.
AB'de 2035'ten itibaren benzinli ve dizel arabalara yasak getiren karara yönelik eleştirel tutumunu sürdüren Meloni, bu dönüşüm hedeflerini paylaştıklarını ancak AB'nin bu hedeflere ulaşmak için hangi teknolojilerin kullanılacağını belirlemekle ilgilenmesine gerek olmadığına inandıklarını söyledi.
Meloni, hükümetinde koalisyon ortaklarıyla Ukrayna savaşına yönelik yaklaşım farklılıklarına dair herhangi bir endişesinin olmadığını dile getirerek "Herkesin çatışmanın sona erdirilmesi için çalıştığı bir pozisyon söz konusu. Mevcut bağlamda ise sahada güçler arasında dengeyi garanti etmekten daha etkili bir önlem yoktur." ifadelerini kullandı.
Başbakan Meloni, zirve kapsamında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşeceğini, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.