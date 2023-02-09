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Dünya

İsviçreli sismolog: Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı

İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 09.02.2023
İsviçreli sismolog: Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Cenevre

Wiemer, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Almanca yayın yapan İsviçre devlet televizyonu SRF'ye konuştu.

Türkiye ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde büyük yıkıma neden olan depremlerin gücüne dikkati çeken Wiemer, bu iki ülke arasında sıklıkla güçlü depremlerin meydana gelmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Bölgede levha sınırları olduğunu belirten Wiemer, uzun yıllar boyunca buralarda gerilimler oluştuğunu ve bunların böyle depremle boşaldığını anlattı.

"Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir"

Wiemer, "İşte burası, özellikle 7,7 büyüklüğündeki depremle gerilimlerin biriktiği ve boşaltıldığı Doğu Anadolu fayıdır. Böyle büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir. Dünyada yılda belki bir kez 8 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı. Örneğin Halep'in defalarca büyük depremlerle sarsıldığını tarihten biliyoruz. Ancak 7,7 büyüklüğündeki bir deprem zaten büyük bir depremdir." diye konuştu.

Bu kadar büyük depremlerin ardından günlerce, haftalarca ve hatta aylarca artçı sarsıntıların olduğuna işaret eden Wiemer, bunların genellikle sayı ve yoğunluk olarak zamanla azaldığını kaydetti.


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