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Dünya

İsviçreli Glencore'nun İngiliz koluna "özel jetle rüşvet dağıttığı" için 310 milyon dolar ceza

İsviçre merkezli, dünyanın en büyük emtia şirketlerinden Glencore'nun İngiliz yan kuruşuna, Afrika'daki petrol operasyonlarıyla ilgili özel jetler aracılığıyla rüşvet dağıtması nedeniyle 276,4 milyon sterlin (310,1 milyon dolar) para cezası verildi.

Bahattin Gönültaş   | 03.11.2022
İsviçreli Glencore'nun İngiliz koluna "özel jetle rüşvet dağıttığı" için 310 milyon dolar ceza

Berlin

Glencore Energy UK Limited, Southwark Kraliyet Mahkemesinde hakim Judge Peter Fraser tarafından, Nijerya'dan Kamerun'a kadar uzanan yedi rüşvet davasında suçlu bulunarak 182,9 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Fraser, şirket aleyhine 93,5 milyon sterlinlik haciz emrini de onayladı.

Fraser, Glencore'un da kabul ettiği suçların yaygın ölçekte bir kurumsal yolsuzluğu temsil ettiğini belirterek, "Yolsuzluk uzun süreden beri devam ediyor ve Batı Afrika'daki beş ülkede gerçekleşti ancak rüşvet suçunun kökenleri sanığın Londra'daki Batı Afrika petrol ticaret masasına dayanıyordu. Bu masadaki tüccarlara özgü bir durumdu.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi (SFO) yetkilileri, 2 Ekim'deki duruşmada, Glencore Energy UK Limited’in 5 Afrika ülkesindeki yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet ödediği veya rüşvetin dağıtılmasını engellemediği açıklamasında bulunmuştu.

Londra’daki Glencore Energy UK Limited’e karşı dava 2019’da açılmıştı. Rüşvetlerin Kamerun, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Nijerya ve Güney Sudan'da dağıtıldığı ortaya çıkarılmıştı. Şirket, Haziran 2022’de suçlamaları kabul etmişti.

Savcılar mahkemede İngiliz şirketin çalışanlarının ve aracılarının rüşvet ödemek için nakit transfer etmek amacıyla özel jetler kullandığını açıklamıştı.

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