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Dünya

İsviçre’nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin’i yönetecek

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı Mark Branson’un, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BaFin) yeni başkanı olarak atanacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 22.03.2021
İsviçre’nin mali denetim otoritesi başkanı Almanya denetleme üst kurumu BaFin’i yönetecek

Berlin

Almanya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Mark Branson’un BaFin’in yeni başkanı olarak bu yılın ortasında görevine başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Branson’un, İngiltere ve İsviçre vatandaşı olduğu hatırlatılarak, BaFin’in daha etkili olabilmesi için yeni başkanla reformlara ağırlık verileceği vurgulandı.

Branson, BaFin'ın Alman olmayan ilk başkanı olacak.

BaFin’ın görevdeki başkanı Felix Hufeld’ın Alman finansal teknoloji şirketini Wirecard skandalı nedeniyle bu ay sonu görevi bırakacağını açıklanmıştı.

Birkaç yıl öncesine kadar "Alman finansal teknolojisinin geleceği" olarak addedilen Wirecard, şirketin bilançosunda 1,9 milyar avrodan fazla paranın kaybolduğunun ortaya çıkmasının ardından ülke tarihindeki en büyük finansal skandalın merkezi olmuştu.

Şirket, 3,2 milyar avro değerindeki borçlarının ortaya çıkmasından sonra Haziran 2020’de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Skandalın sonrasında BaFin, Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji şirketini denetleme konusunda başarısız olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Alman hükümetinin, BaFin'in personelini güçlendirecek ve kuruma şirketlerin finansal kayıtlarını kontrol etme konusunda daha fazla yetki verecek bir reform paketi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

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