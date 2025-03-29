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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın hesabının sorulmasını istedi

İsveç'in başkenti Stockholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulması talebiyle protesto düzenledi.

Atila Altuntaş, Cüneyt Karadağ  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
İsveç'te yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın hesabının sorulmasını istedi Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Stockholm/Berlin

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını talep etti.


Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Göstericiler, "Göçe zorlanmaya ve soykırıma hayır", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük, Trump, Musk, Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Paula Ericsson, AA muhabirine, İsrail'in ateşkese hiç uymadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ateşkese hiç uyulmadı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, mahkemelerde yargılanacağı için durumu tırmandırdılar. Hapisten uzak durmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki haklarını, seçme özgürlüklerini ve kendi toplumları için restorasyonlarını, üniversitelerini ve hastanelerini geri almalarını destekliyorum. Olaylar 7 Ekim'de başlamadı ve bir daha kimsenin 7 Ekim'den bahsettiğini duymak istemiyorum. Bu, 70 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu, Filistin halkı üzerinde etnik temizliktir."

Ericsson, yakın zamanda İsrail tarafından öldürülen kız çocuklarını hatırlatmak için yüzüne kırmızı boya ile el figürü çizdiğini sözlerine ekledi.

Almanya

Berlin'deki Filistin derneklerinin çağrısıyla Potsdamer Meydanı'nda yüzlerce kişi, "Filistin ile dayanışma" için bir araya geldi.


Fotoğraf: Cüneyt Karadağ/AA

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "İsrail terör devletidir", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor" sloganları atıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği, dünyanın geri kalanının da bu suçu isteyerek izlediği belirtildi.

Konuşmalarda Gazze'de yaşananlara hala "iki taraflı bir çatışma" diyenlerin yalancı ve suç ortağı oldukları vurgulanarak, "Silah tedariki, diplomatik örtbaslar ve Filistin ile dayanışma seslerinin sistematik olarak bastırılması, Almanya'yı bu yerinden edilme ve şiddet politikasının aktif bir destekçisi haline getirmektedir. İsrail ile yapılan her silah anlaşması, İsrail hükümetinin uluslararası kurumlarda savunulması ve protestoların yasaklanması, Alman hükümetinin toprak hırsızlığına, sürgüne ve soykırıma göz yumduğu anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gösteri olaysız şekilde sona erdi.

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