Dolar
14.86
Euro
15.66
Altın
1,897.24
ETH/USDT
2,805.10
BTC/USDT
38,268.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer'in evi dün gece kurşunladı.

Atila Altuntaş   | 01.05.2022
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

Stockholm

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan UID Jönköping Şube Başkanı Özer, olayın dün gece yerel saatle 24.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Evin camına 3 kurşunun isabet ettiğini aktaran Özer, "Teravih namazındaydım. Evde küçük kızım ve eşim vardı. Teravihten sonra camide biraz sohbet için kalmıştım. O anda saldırı gerçekleşmiş. Küçük kızım polisi arayıp haber vermiş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken'in aracına dün saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayın Stockholm'de meydana geldiğini aktaran Eken, "Annemi ziyarete gitmiştim. Gece aracı park ettiğim yere gelenler, aracımın kaportasını çizip, aracıma sert cisimle vurup zarar vermeye çalışmışlar. Daha önce de bu tür saldırılara defalarca maruz kaldım. Dün gece benim aracıma saldırı ve sonrasında Mehmet beyin evine saldırı ilginç bir tesadüf mü? Polis araştırmasından sonra inşallah ortaya çıkar." şeklinde konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Benzer haberler

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç, Rusya savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj

NATO'dan Finlandiya ve İsveç'e üyelik için sıcak mesaj
Biden, 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul edecek

Biden, 10 Mayıs'ta İtalya Başbakanı Draghi'yi Beyaz Saray'da kabul edecek

Türkiye, NATO Siber Güvenlik Tatbikatı'ndan başarıyla çıktı

Türkiye, NATO Siber Güvenlik Tatbikatı'ndan başarıyla çıktı