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Dünya

İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma provokasyonlarıyla bilinen Momika, vurularak öldürüldü

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika'nın, vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Atila Altuntaş  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
İsveç'te Kuran-ı Kerim'i yakma provokasyonlarıyla bilinen Momika, vurularak öldürüldü

Stockholm

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Momika dün gece Södertälje kentindeki bir apartman dairesinde vurularak öldürüldü.

Salwan Momika, Tiktok'ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, Momika'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Yargılanıyordu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları 16 Ocak'ta başlamıştı.

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem adındaki iki sanığın, dört ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandığı bildirilmişti.

Mahkemenin kararını 31 Ocak Cuma günü saat 11.00'de açıklaması bekleniyordu.

Momika ve Najem'in Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023’te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

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