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Dünya

İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor

Ilımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, 14 Ekim'de hükümet taslağını Meclis Başkanı'na sunmayı düşündüğünü, 17 Ekim'de de mecliste onaylanmasını beklediğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 12.10.2022
İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor

Stockholm

11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson, bugün İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile görüşerek hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Kristersson, "Cuma günü hükümet taslağını Meclis Başkanı'na sunmayı düşünüyorum. Taslak genel anlamda hazır. Sadece ufak detaylar kaldı. Pazartesi günü de hükümet taslağını Mecliste güvenoyuna sunmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta da hükümetin göreve başlayacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, ılımlı Muhafazakar Parti liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kuracağını, dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin hükümete destek vereceğini belirtti. Bu arada Kristersson'un, hükümet taslağını bugün Meclis Başkanı'na sunacağı, cuma da mecliste güven oylaması yapılacağı aktarıldı.

Ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı. Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oyunu yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkati çekti.

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