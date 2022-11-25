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Dünya

İsveç'te çevre aktivistleri, iklim politikaları nedeniyle devlet hakkında suç duyurusunda bulundu

İsveç'te Greta Thunberg'in liderliğinde 636 genç çevre aktivisti, eksik iklim politikaları iddiasıyla İsveç devleti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atila Altuntaş   | 25.11.2022
İsveç'te çevre aktivistleri, iklim politikaları nedeniyle devlet hakkında suç duyurusunda bulundu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Stockholm

Ülkenin Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, İsveç Gençlik Çevre Derneği (Aurora), Stockholm Bölge Mahkemesine, İsveç'in iklim politikasının eksik olduğu ve insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu hazırlayan Aurora Başkanı Anton Foley, İsveç'in iklim politikası konusuna önem vermediğini, bu yönde atılacak adımlarda zayıf kaldığını öne sürdü.

Forley, "Devlet iklim önlemlerinde şimdi başarısız olursa, gelecekte bu insan hayatını tehdit eder, devletin yasal sorumluluğunu alabilmesi için böyle bir suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Thunberg de iklim politikaları konusunda devletin sistemini değiştirmek için en iyi seçeneğin "yasal yollardan zorlamak" olduğunu kaydetti.

İsveç parlamentosunun 2017'de aldığı bir karara göre, ülkenin 2045 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu ve yüzde 100 yenilenebilir enerji oranlarına ulaşması hedefleniyor.

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