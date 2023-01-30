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Dünya

İsveç'te çete bağlantılı silahlı ve bombalı saldırıların ardında ayrımcılık olabilir

Araştırmacılara göre, İsveç'te artan ve çete bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı ve bombalı saldırılar gibi şiddet suçları, ülkedeki ekonomik ve eğitim kaynaklı ayrımcılık nedeniyle yaşanıyor.

Mehmet Solmaz   | 30.01.2023
İsveç'te çete bağlantılı silahlı ve bombalı saldırıların ardında ayrımcılık olabilir

Stockholm

Stockholm'deki Çok Kültürlü Merkez'den araştırmacı Rene Leon Rosales, ülkede yaşanan çete bağlantılı şiddet suçlarına ve gençlerin çetelere katılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Rosales, İsveç'teki etnik ve ekonomik ayrımcılığa değinmeden gençlerin çetelere katılımından bahsetmenin imkansız olduğunu söyledi.

Ülkede barınma politikalarıyla bağlantılı ciddi ayrışma yaşandığını vurgulayan Rosales, "İsveç'te son birkaç yılda gerçekten yüksek fiyatlara satın alabileceğimiz pahalı binalar inşa ettik, ediyoruz. Bu da halkın büyük bir çoğunluğunun belli alanlardan dışlanmasına sebep oluyor." dedi.

Öte yandan Rosales, ayrımcılığın tek sebebinin barınma sistemi olmadığına, özelleştirme nedeniyle devlet okullarının sayısının azaldığına dikkati çekerek, gençlerin çetelere katılmasında payı bulunan, "piyasa tarafından yönetilen" okul sistemine işaret etti.

Rosales, "Farklı okulların arasında yüksek seviyede ayrımcılığa neden olan gerçekten haksız bir rekabet var. Para kazanmak için başka bir yol görmeyen birçok genç olmasının nedeninin bu tür bir eğitim sistemi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık dünyanın en eşit toplumlarından biri değiliz"

Rosales, ekonomi ve eğitim kaynaklı ayrımcılık nedeniyle bazı bölgelerde bu sorunu çözmenin daha da zorlaştığını belirtti.

Bazı bölgelerde işsizlerin, yeni gelen mültecilerin ve ülkenin dilini konuşamayanların daha çok olduğunu vurgulayan Rosales, "Bunları ülkedeki okul sistemiyle birleştirdiğinizde, istikrarsız yaşam tarzına sahip ailelerin çocuklarının bazı okullarda yoğunlaştığını göreceksiniz. Tabii hepsinde değil. Bu nedenle, farklı koşullarda yaşayan çocuklar için sistematik bir ayrıştırma söz konusu." dedi.

Toplumun farklı kesimleri arasındaki uçurum büyüdükçe bu sorunun daha da kötüye gideceğini belirten Rosales, "İsveç, 1980'lerde dünyanın en eşit toplumlarından biri olarak biliniyordu ancak artık öyle değil." değerlendirmesini yaptı.

Rosales, "Evet, silahlı çatışmalarla ilgili büyük sorunumuz var ancak bu, uyuşturucu kullanımıyla bağlantılı. Bu işi devam ettiren, ayrımcılığa uğrayan insanlar değil. Bu mesele tamamen oldukça ayrışmış bir topluluğa sahip olmamızla bağlantılı." ifadelerini kullandı.

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyinin verilerine göre, İsveç'te ölümcül silahlı saldırılar 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 40 artarak 63'e yükseldi. Bu yılın başından itibaren ise yaklaşık 30 çete bağlantılı saldırı yaşandı.

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