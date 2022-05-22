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Dünya

İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılmak istenen kadına tazminat ödenecek

İsveç'te dini gerekçelerle taktığı başörtüsü yüzünden işten çıkarılmak istenen kişiye "ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle yaklaşık 70 bin kron (yaklaşık 7 bin dolar) tazminat ödemesine karar verildi.

Atila Altuntaş   | 22.05.2022
İsveç'te başörtülü olduğu için işten çıkarılmak istenen kadına tazminat ödenecek

Stockholms Lan

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından başörtüsüz çalışmasının istendiği ve aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, uyarının incelenmesi sonucu başörtüsü kullanan kadının ayrımcılığa uğradığının tespit edildiği belirtilerek, kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin bu kişiye yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesine karar verildiği ifade edildi.

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