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Dünya

İsveç Genelkurmay Başkanı: (NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, ülkesinin NATO üyelik sürecinde sorunlar olmasının normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 19.05.2022
İsveç Genelkurmay Başkanı: (NATO üyeliğinde) Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak

Stockholms Lan

İsveç resmi haber ajansı TT'ye konuşan Genelkurmay Başkanı Micael Byden, genel inanışın aksine ülkesinin NATO üyelik sürecinin çok hızlı ve pürüzsüz geçeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

Byden, "NATO başvurumuzun yüksek hızda düz yol olacağını kim tahmin etmişse, bence çok yüksek beklentileri var. Sorunlar olacak, bazı sorunlar tartışılacak ve sonra çözmeniz gerekecek." ifadesini kullandı.

Byden, "Türk meslektaşımla daha önceden NATO toplantısında görüştük. En zor durumlarda bile birbirimizle görüşerek sorunların üstesinden gelebiliriz. Şu anda İsveç'in üyelik sürecinde karşılaştığı durumu garip karşılamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile İsveç arasındaki NATO krizi için daha fazla yorum yapmayacağını belirten Byden, bu konuda siyasetçilerin açıklama yapmalarının daha doğru olduğunu ifade etti.


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