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İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den FETÖ firari şüphelisi Keneş hakkında açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmemesine yönelik yargı kararı hakkında, NATO sürecini etkileyeceği yönünde spekülasyon yapmak için bir neden görmediğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 21.12.2022
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den FETÖ firari şüphelisi Keneş hakkında açıklama

Stockholm

Billström, 22 Aralık Perşembe günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi resmi haber ajansı TT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

Türk tarafının İsveç'teki iade davalarına müdahil olmasının normal olduğunu dile getiren Billström, "Bizim görüşümüz, İsveç'in bu davaları ele alma sisteminin nasıl olduğu konusunda da net olmamız gerektiğidir. İsveç'teki iade taleplerine bakan mahkemeler, Türkiye'nin de imzalamış olduğu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka tabidir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın kararının NATO sürecini etkileyeceği yönünde spekülasyon yapmak için bir neden göremediğini vurgulayan Billström, "Ankara'ya götürdüğümüz en önemli mesaj terör örgütü PKK ile mücadeledeki çabalarımızın yeni yasalar aracılığıyla güçlendirilmesi. İsveç ve Finlandiya üye olduğunda hem NATO hem de Türkiye kendini daha güvende hissedebilecektir." dedi.

Yargıtay'dan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

Keneş hakkındaki son kararı, İsveç hükümeti verecek. Hükümetin, kararı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürme hakkı var.

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