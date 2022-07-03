Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,810.82
ETH/USDT
1,084.40
BTC/USDT
19,432.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacaklarını söyledi.

Atila Altuntaş   | 03.07.2022
İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Andersson, Almedalen Politika Formu'nda yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın içeriği hakkında bilgi vermeyeceğini belirterek, "Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız." dedi.

Terör faaliyetlerine karışmayanların endişe etmesine gerek olmadığını söyleyen Andersson, "İsveç vatandaşı olanlar ulusal ve uluslararası hukuka göre iade edilemeyecek. Terör faaliyetlerine katılmadıysanız endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında Türkiye ile imzalanan üçlü muhtırada, Türkiye'ye büyük tavizler verildiği ve kamuoyunda sert eleştiriler aldığı konusundaki sorulara ise cevap vermedi.

Anlaşma sonrası Aftonbladet yazarı Gazeteci Wolfgang Hansson, "Erdoğan’ın önünde eğilmek hiç de hoş değildi. Çok küçültücüydü. Beklentim o ki; İsveç'in ödediği geçici bir bedel olsun" sözleriyle hükümete yüklendi.

Expressen yazarı Magnus Falkehed da "Bizim Başbakanımızın diz çöküp Erdoğan'ın ayakkabılarını diş fırçasıyla boyaması, İsveç'in Ukrayna'ya dönmemesi için anlaşılabilir." ifadesini kullandı.

Eski Sosyal Demokrat hükümetinin Kalkınma Bakanı Pierre Schori ise "Türkiye ile yapılan bu anlaşma, İsveç için utanç verici." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Piyade Teğmen Halis Keskin Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Teğmen Keskin'in ailesine başsağlığı mesajı
Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız

İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmaya ve iadelerle ilgili sözleşmeye uyacağız

Bakan Bozdağ: Türkiye'nin en büyük açıklarından biri yerli ve milli, demokratik bir muhalefet açığıdır

Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Memorandumu uygulamamak pahalıya patlar

İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

İsveç Başbakanı: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
Madrid Mutabakatı ve Türk dış politikasında denge siyaseti

Madrid Mutabakatı ve Türk dış politikasında denge siyaseti
Estonya Başbakanı Kallas: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra Baltıklar daha güvenli hale gelecek

Estonya Başbakanı Kallas: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra Baltıklar daha güvenli hale gelecek