Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,196.90
BTC/USDT
16,517.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.

Atila Altuntaş   | 25.11.2022
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Stockholm

Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.

Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor." yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Şişli'deki bir gecekonduda 3 kişinin cesedi bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız sürmektedir
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
MSB'den 1 milyondan fazla erbaş/er ve personele kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz

İsveç'te çevre aktivistleri, iklim politikaları nedeniyle devlet hakkında suç duyurusunda bulundu

NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi
İsveç Başbakanı Kristersson: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Başbakanı Kristersson: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Teröre karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet