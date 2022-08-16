Dolar
17.96
Euro
18.20
Altın
1,775.70
ETH/USDT
1,907.00
BTC/USDT
24,060.00
BIST 100
2,881.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi.

Atila Altuntaş   | 16.08.2022
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız

Stockholm

Andersson, başkent Stockholm'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelirken ikili, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28 Haziran'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne değinen Andersson, "Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız. Türkiye'ye iadeler uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

İsveç'te yüzde yüz artan elektrik fiyatlarına da değinen Andersson, halkını elektrik tasarrufu yapmaya davet etti.

Andersson, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil, Avrupa'yı da kıştan önce yakından endişelendiren bir konu. Kendi iyiliğimiz ve faturayı düşürmek için elektrik tasarrufu yapmalıyız." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini 23 ülkenin onayladığını, Türkiye'nin de yakında onaylayacağını umduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da deprem tatbikatı yapılacak
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan 'batık şehir' görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıranın şartlarına uyacağız

Irkçı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e 43 milyon krona mal oldu

İsveç'te aşırı sağcı parti oylarını artırdı

İsveç'te Sol Parti lideri, parti milletvekillerinin PKK paylaşımını onaylamadığını açıkladı

İsveç'te Sol Parti lideri, parti milletvekillerinin PKK paylaşımını onaylamadığını açıkladı
Terör örgütlerine karşı iş birliği taahhüdünde bulunan İsveç'ten "dolandırıcı" iadesi

Terör örgütlerine karşı iş birliği taahhüdünde bulunan İsveç'ten "dolandırıcı" iadesi
İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet