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Dünya

İsrailli siyasetçilerden İran'a Tel Aviv'in düzenlediği iddia edilen saldırıyı ima eden açıklamalar

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik, Enes Canlı  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İsrailli siyasetçilerden İran'a Tel Aviv'in düzenlediği iddia edilen saldırıyı ima eden açıklamalar

Kudüs

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ülkesinin İran'a düzenlediği iddia edilen saldırıyı "yetersiz bulduğu" için rahatsızlığını ifade ederken, iktidar partisi Likud milletvekili Tally Gotliv, saldırıyı ima ederek, bundan memnuniyetini dile getirdi.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırının yetersizliğine işaret ederek, bunu "zayıf" şeklinde nitelendirdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan milletvekili Tally Gotliv de söz saldırıyı ima ederek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail Meclisinde Güvenlik ve Dışişleri Komitesi üyesi olan milletvekili Gotliv, "Günaydın sevgili İsrail halkı, gururla başınızı dik tutacağınız bir sabah. İsrail güçlü bir devlettir, caydırıcılığın yeniden tesis edilmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, Dışişleri Bakanlığının, büyükelçiliklerden İsrail'in İran'a saldırı düzenlediği yönündeki iddialar hakkında açıklama yapılmamasını talep ettiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İsfahan eyaletindeki patlama seslerinin ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile İran'ın bazı bölgelerindeki uçuşların askıya alındığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini yazmıştı.

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