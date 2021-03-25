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Dünya, Koronavirüs

İsrailli insan hakları örgütleri, 'İsrail'i Filistin'e Kovid-19 aşısı sağlamaya' çağırdı

İsrailli insan hakları örgütleri, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlaması çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu   | 25.03.2021
İsrailli insan hakları örgütleri, 'İsrail'i Filistin'e Kovid-19 aşısı sağlamaya' çağırdı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

"İnsan Hakları için Doktorlar", "HaMoked", "Gisha", "Adalet" ve "İnsan Hakları için Hahamlar" adlı insan hakları örgütlerinin yanı sıra Filistinli El-Mizan Örgütü, İsrail Yüksek Mahkemesine konuyla ilgili ortak dilekçe sundu.

Örgütlerin yaptığı ortak açıklamada, mahkemeye sunulan dilekçede abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere Kovid-19 aşısı sağlanması için talepte bulunulduğu belirtildi.

Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin artışa geçtiğine dikkat çekilen dilekçede, İsrail'in hukuki ve ahlaki açıdan kontrol ettiği bölgelerdeki Filistinlilerin sağlığından sorumluğu olduğu vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 93 kişinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

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