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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli heyetin Hamas'tan yanıt alana dek esir takası görüşmeleri için Mısır'a gitmeyeceği belirtildi

İsrailli heyetin, esir takası müzakereleri konusunda Hamas’tan yanıt alana kadar dolaylı görüşmeler için Kahire'ye gitmeyeceği bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İsrailli heyetin Hamas'tan yanıt alana dek esir takası görüşmeleri için Mısır'a gitmeyeceği belirtildi

İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN'da İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, İsrail heyetinin Kahire'ye gitmesine karşı çıktığı ve esir takası anlaşması olsa da Gazze'deki saldırıları sonlandıracak hiçbir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

İsrail heyetinin, Hamas'tan yanıt alana dek dolaylı devam eden esir takası müzakerelerine katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmeyeceği kaydedildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde de Netanyahu'nun, İsrail heyetinin Kahire'ye gönderilmemesi kararını Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile paylaşmadığı bildirildi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından anlaşmaya itiraz

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın İsrail heyetini Kahire'ye göndermeme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Umarım geçen hafta benimle yaptığı görüşmede verdiği diğer taahhütleri de yerine getirir." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de sosyal medya paylaşımında, ateşkes müzakerelerine ilişkin, zafer olmaksızın savaşı sonlandıracak bir teslim olma anlaşmasını "felaket" diye nitelendirerek, Refah'a "Hemen saldırı" çağrısı yaptı.

Kahire el-İhbariye televizyon kanalının üst düzey kaynağa dayandırdığı haberde esir takası için görüşmelere katılmak üzere yola çıkan Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığı belirtilmişti.

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