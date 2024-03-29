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Dünya

İsrailli eski bakan, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ile uluslararası alanda sıkıştığını söyledi

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar, 7 Ekim’den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarındaki tutumunu eleştirdiği ülkesinin, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ve rehineler konusunda uluslararası alanda "sıkışıp kaldığını" belirtti.

Bekir Aydoğan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
İsrailli eski bakan, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ile uluslararası alanda sıkıştığını söyledi Fotoğraf: Aynur Şeyma Asan/AA

İstanbul

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini savaş kabinesine dahil etmediği için geçen hafta hükümetteki görevinden istifa eden Saar, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sonlandırmasına dair artan uluslararası baskılara ilişkin konuşan Saar, “Dünyanın İsrail’in savaşı bitirmesini istediği açık. ABD yönetiminin çeşitli nedenlerle savaşın bitmesini istediği açık. Bu nedenle İsrail herkese karşı tek başına durmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Gazze’deki saldırılarındaki tutumunu eleştiren Saar, “Her yönde sıkışıp kaldık. Gazze’de sıkıştık. Lübnan sınırında sıkıştık. Rehineler konusunda ve uluslararası alanda sıkıştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Saar, Hamas’ın askeri kanadı ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin "teslim olması" ve Gazze’den başka ülkelere “sürgüne gönderilmesi” gerektiğini savundu.

Böylelikle İsrail ve Hamas arasında esir takasının da yapılabileceğini iddia eden Saar, bunun "İsrail’in ateşkes teklifi" olması gerektiğini ifade etti.

Gideon Saar, söz konusu iddiasına ilişkin, “Dünyaya ‘Refah’a girmek istiyoruz ancak buna mecbur değiliz’ deriz. Eğer bu (Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nin teslim ve sürgün olması iddiası) gerçekleşirse, o zaman savaşı bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli bakan geçen hafta görevinden istifa etmişti

Daha önce Adalet Bakanlığı görevinde de bulunan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından kurulan "Acil Durum Hükümetine" katılan Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar, 25 Mart'ta "savaş kabinesi"ne dahil edilmediği için istifa ettiğini açıklamıştı.

Eski Bakan Saar, 12 Mart'ta Gantz ile siyasi ortaklığının sona erdiğini duyurmuş ve partisinin meclisteki 4 sandalyesini almış, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz Partisine 8 sandalye kalmıştı.

Gideon Saar, 2020'de Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kurmuş, Temmuz 2022'de Gantz'ın partisiyle ortak listeden parlamento seçimlerine katılmıştı. Saar ve Gantz'ın ittifakı, parlamento seçimlerinde 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 12 sandalye elde etmişti.

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