Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,681.90
BTC/USDT
69,458.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, gerçekleştirdiği uzay yolculuğuna ilişkin Spaceport tesislerinde düzenlenen basın toplantısına katılıyor İsrail polisi, Tel Aviv'de Netanyahu hükümetinin istifası, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması için protesto gösterisi düzenleyen göstericilere müdahale ediyor Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever, gerçekleştirdiği uzay yolculuğuna ilişkin Spaceport tesislerinde düzenlenen basın toplantısına katılıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, esirleri kurtarmanın tek yolunun, Filistinli direniş gruplarıyla takas anlaşması yapmak olduğunu belirtti.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında 4 esiri kurtardığını duyurmasının ardından esir yakınları Tel Aviv'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan bir esir yakını "Gazze'de hala 120 esir var. Onların hepsini geri getirmenin tek yolu esir takası anlaşması yapmak." dedi.

Bir başka esir yakını ise esir takası anlaşmasına bir adım daha yaklaştıklarını ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini dile getirdi.

Esir yakınları yaptıkları ortak yazılı açıklamada ise şu ana kadar birçok operasyonda çok sayıda esirin kurtarıldığını ancak esir takası anlaşmasıyla 100'ü aşkın esirin serbest kalacağını kaydetti ve yetkililere "gidin ve savaşı sona erdirmek ve esirleri canlı olarak evlerine döndürmek için anlaşmaya varın" çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği belirtilerek, iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Astronot Atasever uzay yolculuğunda yanında taşıdığı kefiyeyle Filistin'e destek mesajı verdi
Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz
İzmir'de ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması

İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması

Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi

Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı gösteride 4 kişi gözaltına alındı

Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu

Kassam Tugayları, İsrail'in esirlerini kurtarırken bazı esirleri de öldürdüğünü duyurdu
AB, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını şiddetle kınadı

AB, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını şiddetle kınadı
İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi

İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet