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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri: Netanyahu hükümeti, "hayali bir zafer" sunma çabasında

İsrailli esirlerin aileleri, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelere katılan heyeti geri çektiği belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "hayali bir zaferin yanlış tasvirini sunma çabasında" olduğunu söyledi.

Burak Dağ  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
İsrailli esirlerin aileleri: Netanyahu hükümeti, "hayali bir zafer" sunma çabasında Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, Netanyahu yönetiminin müzakere heyetini geri çekme kararından üzüntü duyduklarını duyurdu.

"Hayali bir zaferin yanlış bir tasvirini sunma yönündeki hiçbir çaba başarılı olmayacaktır." ifadeleriyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti eleştiren aileler, Gazze'de tutulan yakınlarının geri dönmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini duyurdu.

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Aileler açıklamasında, "Birinin aklını başına toplayıp herkesi geri getirecek cesur ve doğru kararı vereceği umuduna sarılacağız." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, müzakere heyetinden üst düzey yetkilileri, 20 Mayıs'ta ülkeye çağırmıştı. Heyetin Doha'da kalan çalışma grubu üyelerinin de bugün geri çekildiği basına yansıdı.

İsrail, heyetin bir kısmını, ABD nezdinde bir anlaşmayı reddediyor gibi görünmemek adına Doha'da tutuyordu.

Doha'daki müzakereler, ABD'nin Hamas ile doğrudan görüşmeleri neticesinde ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın serbest bırakılmasının ardından tekrar başlamıştı.

Hamas'ın kalıcı ateşkes talebine karşın İsrail'in böyle bir anlaşmaya yanaşmadığı ve müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilk sunduğu 10 İsrailli esire karşılık 50-60 günlük geçici ateşkes teklifinden başka hiçbir öneriyi müzakere etme yetkisinin verilmediği aktarılmıştı.

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