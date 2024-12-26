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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esirlerin aileleri, müzakereleri sabote etmeye devam etmesi halinde Netanyahu'ya dava açacak

İsrailli esirlerin ailelerinin, Hamas'la yürütülen esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereleri sabote etmeye devam etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dava açacakları bildirildi.

Burak Dağ  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İsrailli esirlerin aileleri, müzakereleri sabote etmeye devam etmesi halinde Netanyahu'ya dava açacak

Kudüs

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin aileleri, Doha’da yürütülen Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladıkları Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Habere göre, Netanyahu'yu müzakereleri sabote etmemesi konusunda uyaran esir aileleri, aksi takdirde İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti.

İsrailli esirlerin ailelerinin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, "Sevdiklerimizi Hamas esaretinde bırakmaya devam ederseniz Yüksek Mahkeme'ye başvuracağız." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun müzakereleri "baltalamak için çalıştığına dair işaretler olduğu" savunulan mektupta, “savaşı sona erdirmeyi reddetmenin, esirleri feda etmek ve onların sağ salim geri dönme şansını en aza indirmek anlamına geleceği” vurgulandı.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, dün Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas'la yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçlamıştı.

Katz, dün Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan İsrail işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu ziyaretinde, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler kontrol altında tutulan yerler olacak." demişti.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

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