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Dünya

Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğü iddiasını yalanladı.

Emre Aytekin  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Çin, Trump'ın Şi ile görüştüğü iddiasını reddetti

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "Bildiğim kadarıyla, iki ülke devlet başkanı arasında yakın zamanda telefon görüşmesi olmadı." dedi.

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Sözcü Guo, "Şunu yinelemek isterim ki, Çin ve ABD, tarifeler konusunda herhangi bir istişare veya müzakere yapmamıştır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta ve ardından Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping​​​​​​​ ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

Trump'ın "görüşmeler aktif" iddiası

ABD Başkanı Trump, 23 Nisan'da Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda "görüşmelerin aktif olduğunu" söylemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, dün Trump'ın iddiasını yalanlayan açıklamalar yapmıştı.

ABD Başkanı, buna rağmen müzakerelerin devam ettiği iddiasını yinelemişti.

Pekin yönetimi, Washington'ı müzakereler konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı.

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