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Dünya

İsrailli esirleri kaderine terk etmekle suçlanan Netanyahu, mahkeme salonunda protesto edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermek için geldiği mahkeme salonunda İsrailli esirleri kaderine terk etmekle suçlanarak protesto edildi.

Burak Dağ  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İsrailli esirleri kaderine terk etmekle suçlanan Netanyahu, mahkeme salonunda protesto edildi

Kudüs

İsrail'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan Başbakan Netanyahu'ya yönelik toplumsal tepki kitlesel protestolarla giderek büyürken, Başbakan, çıkartıldığı mahkeme salonunda tepkiyle karşılandı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, asker olan torunu Lübnan'a saldırılarda ölen emekli Tuğgeneral Asaf Agmon, Netanyahu'dan İsraillilerin Gazze'de tutulan esirlerle dayanışma için taktıkları sarı rozeti yakasından çıkarmasını istedi.

Duruşmaya ara verildiği esnada Agmon, Netanyahu'ya, "Yakasına esir rozeti takan Başbakan, esirleri kaderine terk ediyor. Yakana taktığın rozeti çıkar!" diye bağırdı.

Agmon, Netanyahu'nun hem İsrailli esirleri kaderine terk ettiği hem de yakasına dayanışmanın sembolü olan rozeti taktığını gördükçe mezardaki torununun kemiklerinin sızladığını söyledi.

Ayrıca haberde, Başbakan Netanyahu'nun Agmon'un sözlerine sessiz kaldığı belirtildi.

İsrail'de esir yakınları ve muhalefet, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçluyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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