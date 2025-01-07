Dolar
35.34
Euro
36.63
Altın
2,651.78
ETH/USDT
3,480.20
BTC/USDT
98,066.00
BIST 100
9,972.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İdareciler Günü Programı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esir yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin yakınları, ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti aleyhinde İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe verdi.

Burak Dağ  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
İsrailli esir yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, 112 kişiden oluşan İsrailli esir yakını grup, "hükümetin, 459 gün boyunca esirleri hukuksuz bir şekilde kaderine terk ederek anayasal haklarını ihlal ettiğini" belirtti.

Dilekçe sahibi İsrailli esir yakınları, hükümetin esirleri serbest bırakacak bir anlaşmaya yanaşmamasının anayasal hak ihlali olduğunun altını çizdi.

Ayrıca İsrail Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede, Netanyahu liderliğindeki hükümetin esirlerin serbest kalması karşılığında Gazze'ye saldırıları durdurmayı ve bölgeden çekilmeyi de kapsayacak bir anlaşma yapmamasını gerekçelendirmesi talebinde bulunuldu.

Netanyahu, anlaşmaya yanaşmıyor

İsrail'deki hapishanelerde en az 10 bin 300 Filistinli bulunuyor, Gazze Şeridi'nde ise 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun önerilen anlaşma taslağına ilave maddeler ekleme çabası ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolünü sürdürme ısrarının müzakerelerin çökmesine neden olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Tarım ve Orman Bakanlığı pestisitlere ilişkin kalıntı limitlerini düzenledi
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Gökçeada'ya yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

İsrailli esir yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi

İsrailli esir yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhinde Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi

Gazze'deki soykırım nedeniyle Noel'i ayinle sınırlı tutan Filistinli Hristiyanlar Gazze için dua etti

İsrail ordusu, esir takası müzakereleri sürerken Gazze Şeridi'nde katliamlarını artırdı

İsrail 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

İsrail 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı
Filistinli yetkiliye göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 2024, Filistin gazetecilik tarihinin en kötü yılı oldu

Filistinli yetkiliye göre İsrail'in saldırıları nedeniyle 2024, Filistin gazetecilik tarihinin en kötü yılı oldu
İsrailliler, Gazze’de esir takası ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi

İsrailliler, Gazze’de esir takası ve Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet