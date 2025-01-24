İsrailli esir aileleri, Netanyahu'ya ateşkes karşıtı aşırı sağcıların baskısına boyun eğmeme çağrısı yaptı
Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv’deki Ayalon Caddesi’ni trafiğe kapatarak, yol boyunca dizdikleri tahta sıraları ateşe verdi.
Kudüs
İsrailli esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan sağcı bakan ve milletvekillerinin Gazze'ye saldırıları başlatma ve Hamas'la esir takası mutabakatını sona erdirilmesi yönündeki baskılarına boyun eğmemesini istedi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlükte kalması çağrısı yapmak için onlarca esir yakını Tel Aviv'de toplandı.
Kentteki Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapatan ve yol boyunca dizdikleri tahta sıraları ateşe veren İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek vermek için alanda toplanan bir grup gösterici basın açıklaması düzenledi.
Gazze'de ateşkes anlaşmasının sürdürülmesinin şart olduğunun altını çizen göstericiler, "Mücadelemizi arttırarak sürdürüyoruz ve halkla bağı kopuk ve İsrail çıkarlarına karşı çalışan aşırılıkçıların esirleri tünellere gömmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa etmiş, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise anlaşmaya şartlı "yeşil ışık" yakarak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde kalacağını duyurmuştu.
Aşırı sağcı Bakan Smotrich, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının yalnızca ilk aşamasına destek vereceklerini belirterek, Gazze'ye saldırıların tekrar başlamaması halinde hükümeti düşürecekleri tehdidinde bulunmuştu.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.