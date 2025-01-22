İsrailli Bakan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğini savundu
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmeyeceğini söyledi.
Ankara
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Amsalem, yerel bir radyoya Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Amsalem, Hamas'ın silah bırakmayacağını ileri sürerek, "(Ateşkesin ikinci aşamasının) Gerçekleşmeyeceğini biliyorum, herkes biliyor." iddiasında bulundu.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğine yönelik iddiasını dile getiren Amsalem, "İsrail, (anlaşmanın) ilk aşaması tamamlandıktan sonra savaşı kararlı bir şekilde yeniden başlatacak ve ikinci aşamaya geçmeyecek." ifadesini kullandı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.
İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.