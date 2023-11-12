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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan, Gazze‘deki sürgünü, İsrail’in kurulması için 1948’de Filistinlilerin sürgün edilmesine benzetti

İsrail Tarım Bakanı Dichter, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kuzeyden güneye doğru sürülmesini İsrail’in kurulabilmesi için 1948’de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye benzeterek "2023 Gazze Nekbe'si" ifadesini kullandı.

Turgut Alp Boyraz  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
İsrailli Bakan, Gazze‘deki sürgünü, İsrail’in kurulması için 1948’de Filistinlilerin sürgün edilmesine benzetti Fotoğraf: Belal Khaled - AA

Beyrut

İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, 37 gündür yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kuzeyden güneye doğru sürülmesini İsrail’in kurulabilmesi için 1948’de Filistinlilerin vatanlarından sürüldüğü Nekbe'ye benzeterek "2023 Gazze Nekbe'si" ifadesini kullandı.

Tarihi Filistin toprakları üzerinde 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan Filistinliler, o günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak isimlendiriyor.

Bakan Dichter, İsrail ordusunun yoğun bombardımanlarla Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine sürmesini "Gazze Nekbe’si" olarak niteledi.

İsrail’in "Kanal 12" televizyonunda bir programa katılan Dichter’e sunucu, saldırı altındaki Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden güneyine Mısır sınırına doğru sürgün edilmesinin "geçici bir durum olup olmadığını" yoksa "savaşın amacının bu mu olduğunu" sordu.

Bunun üzerine, İsrail ordusunun operasyon alanındaki nüfusu azaltmak istediğini belirten Dichter, "Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum." dedi.

Sunucu, "Bu bir Nekbe mi, yoksa geçici bir durum mu?” diyerek sorusunu yinelemesi üzerine İsrailli Bakan, “Gazze Nekbe'si ile karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı.

Sunucunun bu ifadeyi tekrar ederek "Gazze Nekbe’si mi?" diye sorması üzerine Dichter, "Evet 2023 Gazze Nekbe'si" ifadesini kullandı.

"Etnik temizliğin ilk adımı"

İsrail yönetiminin Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinliyi Mısır'ın Sina Çölü'ne sürme planı olduğuna ilişkin endişeler son günlerde artmış durumda.

AA'ya konuşan İsrailli Yahudi insan hakları aktivisti Ofer Neiaman, insanların Gazze'nin kuzeyinden güneyine sürülmesini "etnik temizliğin ilk adımı" olarak nitelemişti.

Neiman, İsrail'de hükümetin nihai hedefinin Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Çölü'ne sürmek olduğunu dile getirmişti.

Bir milyona yakın Filistinli sürüldü

İsrailliler için "bir devletin kuruluş" günü olan 14 Mayıs 1948, Filistinliler için ise nüfuslarının yüzde 67'sine tekabül eden 957 bin kişinin vatanlarından zorla çıkarılması, kültürel, sosyal dokunun yok edilmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı anlamına geliyor.

O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti. Bunların yaklaşık 5,3 milyonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) kayıtlı durumda.

675 köy ve kasaba yok edildi

İsrail güçleri Nekbe'de Filistinlilere ait 675 köy ve kasabayı yok etti, binlerce Filistinliyi öldürdü. Birçok tarihi Filistin şehri de Yahudileştirildi.

Bu süreçte Necef Çölü (Negev) bölgesinde yaşayan Bedevi kabileler yerlerinden edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerinin isimleri değiştirilerek kültürel kimlik de hedef alındı.

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