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Dünya

İsrailli askeri yetkili, ‘Demir Kubbe’ sisteminde “teknik bir arıza” yaşandığını söyledi

AA’ya konuşan İsrailli askeri yetkili, 'Demir Kubbe' adı verilen hava savunma sistemindeki arızanın 2-3 Mayıs’ta abluka altındaki Gazze'den İsrail yönüne yapılan roket atışları sırasında yaşandığını kaydetti.

Mücahit Aydemir  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İsrailli askeri yetkili, ‘Demir Kubbe’ sisteminde “teknik bir arıza” yaşandığını söyledi

Kudüs

İsrailli askeri kaynaklar, bu hafta Gazze Şeridi’nden atılan roketlere karşılık vermekte zayıf kaldığı değerlendirilen ‘Demir Kubbe’ hava savunma sisteminde “teknik bir arıza” meydana geldiğini belirtti.

AA’ya konuşan İsrailli bir askeri yetkili, Demir Kubbe adı verilen hava savunma sisteminin 2-3 Mayıs’ta abluka altındaki Gazze'den İsrail yönüne yapılan roket atışları sırasında “arıza yaptığını, ancak arızanın daha sonra giderildiğini” söyledi.

Askeri yetkili, “Demir Kubbe’yi yöneten Hava Kuvvetleri tarafından yapılan ön inceleme, salı öğlen başlayan roket yağmuru sırasında teknik bir sorun yaşandığını ortaya çıkardı.” dedi.

"Sorun hemen çözüldü ve geceleyin bir daha yaşanmadı. Demir Kubbe'nin engelleme oranı yüzde 90,5 olarak görünüyor.” diye konuşan yetkili, yaşanan teknik sorunun mahiyetine ilişkin ayrıntıya yer vermedi.

İsrail, Demir Kubbe hava savunma sistemi için kısa ve orta menzilli füzeleri engellemede "en etkili" sistem olarak övünse de yaşanan son gelişmeler sistemin etkinliğine ilişkin şüpheler uyandırmıştı.

İsrail hapishanesinde 87 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklu Hıdır Adnan’ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne onlarca roket atılmıştı.

İsrail ordusundan 3 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki günde (2-3 Mayıs) toplam 104 roket atışı yapıldığı belirtilmiş, bunlardan 22'sinin engellendiği, 11'inin denize, 14'ünün Gazze Şeridi sınırlarına, 48'inin ise İsrail'de açık alana düştüğü kaydedilmişti. Kalan 9 roketin nereye düştüğü belirtilmemişti.

Atılan roketlerden bazılarının Gazze sınırındaki İsrail kasabası Sderot yakınlarına düşmesi sonucu biri ağır 3 yabancı işçi yaralanmıştı.

Demir Kubbe'nin Gazze Şeridi'nden atılan roketleri engellemede etkinliğinin düşüklüğü İsrail basınına yansımış ve roketlere karşı etkisiz kaldığına işaret edilmişti.​​​​​​​

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İsrailli askeri yetkili, ‘Demir Kubbe’ sisteminde “teknik bir arıza” yaşandığını söyledi

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