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Dünya

İsrailli aşırı sağcı lider, Gazze'nin ardından Batı Şeria'daki Filistinlilerin de sürgününü gündeme getirdi

İsrail'deki aşır sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de "gönüllü göçünü düşünmeye başlayabileceklerini" söyledi.

Mustafa Deveci  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
İsrailli aşırı sağcı lider, Gazze'nin ardından Batı Şeria'daki Filistinlilerin de sürgününü gündeme getirdi Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ankara

Ben-Gvir, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan Ben-Gvir, Trump'ın Gazze açıklamalarıyla lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi'nin "görüşlerini benimsediği hatta ötesine geçtiği" yorumunda bulundu.

Saldırıların başından bu yana Gazze'deki halkın tehcirini savunan Ben-Gvir, Batı Şeria'daki Filistinlilerin de "gönüllü göç" adı altında bölgeden sürülmesini düşünmeye başlayabileceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Trump, Gazze'nin artık tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu ve yaşanabilir bir yer olmadığını ifade ederek, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Bu açıklamalara ek olarak Trump, ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" söylemişti.

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