İsrailli aşırı sağcı lider, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönmesini "Hamas'ın zaferi" olarak niteledi
Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasına tepki göstererek bunun "Hamas'ın zaferi" olduğu yorumunda bulundu.
Ankara/Gazze
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesine tepki gösterdi.
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Gazze'yi ikiyi ayıran Netzarim Koridoru'nun bu sabah açıldığı ve binlerce Filistinlinin kuzeye geçişine izin verildiğini anımsatan Ben-Gvir, "Netzarim'in bu sabah açılması ve binlerce Gazzelinin kuzeye geçmesi Hamas'ın zaferinin ve 'pervasız anlaşmanın' (esir takası) bir başka aşağılayıcı yönünün görüntüleridir." yorumunu yaptı.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıların başında yaptığı "tam zafere kadar saldırılara devam edecekleri" açıklamasına atıfta bulunan Ben-Gvir, "Bu (Filistinlilerin kuzeye geçişine izin verilmesi) tam zafere benzemiyor, bu tam teslimiyet gibi görünüyor." ifadesini kullandı.
Ben-Gvir ayrıca Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden dönülmesi çağrısı yaptı.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Netzarim'in açılması ve Filistinlilerin kuzeye dönüşüne ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Katz, Gazze'nin kuzey ve güneyinde ateşkesi "sıkı şekilde uygulayacaklarını" kaydetti.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bu sabah zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişine izin verilmişti.
İsrail askerlerinin işgal ettikleri Netzarim Koridoru'nu açması üzerine binlerce Filistinli bu sabah itibarıyla Gazze'nin kuzeyine geçmeye başladı.
Hamas: Gazze'nin kuzeyine dönüş Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti
Açıklamada, "Filistin halkının, kaçmak zorunda kaldıkları bölgelere üstelik evleri yıkılmış haldeyken kitleler halinde geri dönmesi, yaşadıkları sıkıntıların ve hüznün derinliğine rağmen topraklarında kalma kararlılığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.
Geri dönüş sevinci, toprak ve vatan sevgisi, toprağına bağlılığın resmi olan bu sahnenin, Filistin halkının iradesini kırmak, onları topraklarından tehcir etmek için bahse giren herkese güçlü bir mesaj olduğu vurgulandı.
Zorla yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün, İsrail'in halkı tehcir etme ve direnme iradesini kırmaya ilişkin saldırgan hedeflerine ulaşamadığını bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.
Bu tarihi anda Hamas'ın azametli Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin her bölgesine yoğun şekilde tüm yardım malzemelerinin tedarikinin artırılması çağrısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.