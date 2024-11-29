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Dünya

İsrailli analiste göre, hükümetin düşmesinden endişe eden Netanyahu savaşın bitmesini istemiyor

İsrailli gazeteci ve siyasi analist Ben Caspit, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin düşebileceği endişesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak istemediğini belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
İsrailli analiste göre, hükümetin düşmesinden endişe eden Netanyahu savaşın bitmesini istemiyor

Kudüs

Caspit, İsrail'in Maariv gazetesinde "Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülen saldırılar ile Gazze'de Hamas'a karşı yapılan arasındaki fark nedir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Sonuçta tam tersi olması gerekiyordu." ifadeleriyle Lübnan yerine Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çeken Caspit, "Gazze'deki başarı daha açık: Hamas büyük ölçüde yıpratıldı. Şu anda askeri bir işlevi bulunmuyor. Hizbullah saldırıyor ve füze atıyor." ifadelerini kullandı.

Caspit, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes yaparken Gazze'de neden saldırılarına devam ettiğini sorarken, "Anlamayan varsa cevap basit. Gazze'de ateşkes Netanyahu'nun koalisyonunu çökertecek, Lübnan'daki ateşkesle ise çökmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes yapılması halinde birçok kez hükümetten çekileceklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 26 Kasım'da Lübnan'da ateşkese varılmasına ilişkin oylamada "hayır" oyu veren tek bakan olmuştu. Ben-Gvir'in itirazına rağmen kabine tasarıyı onaylamış ve Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

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