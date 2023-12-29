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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aktivist, polisin muhalifleri taciz ettiğini ve "hain muamelesi" yaptığını anlattı

İsrailli savaş ve işgal karşıtı aktivist Gaia Dan, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki zulmünü protesto ettikleri için İsrail polisinin gözaltına alarak taciz ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

Bekir Aydoğan  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İsrailli aktivist, polisin muhalifleri taciz ettiğini ve "hain muamelesi" yaptığını anlattı

Erbil

23 yaşındaki İsrailli aktivist Dan, “Savaşa karşı sesler” adlı X sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki saldırılarını protesto edenlerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

İsrail’de ifade özgürlüğü ve protesto özgürlüğünün her zaman sınırlı olduğunu belirten Dan, “Ancak bugünlerde güvenliğiniz veya özgürlüğünüzün elinizden alınmasından korkmadan savaşa karşı olduğunuzu söylemek neredeyse imkansız.” ifadelerini kullandı.

Dan, Filistinli bir savaş karşıtı olmanız durumunda bunun daha da tehlikeli olduğunu vurgulayarak, “Yaklaşık bir ay önce Hayfa’da savaşı protesto ettiğim için gözaltına alındığımda, polisler (Gazze’deki) Gush Katif yerleşimlerine dönme ve Gazze halkının öldürülmesiyle ilgili şarkılar söylemeye devam ettiler.” diye konuştu.

İsrail polisinin kendilerine hakaret ettiğini ve hain dediğini vurgulayan Dan, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki zulümlerini protesto etme girişimleri nedeniyle 7 Ekim’den bu yana taciz edildikleri ve gözaltına alındıklarını aktardı.

Dan, İsrail’in saldırılarına karşı herkesi harekete geçmeye çağırarak, şunları söyledi:

"Gazze halkı katledilirken ve Batı Şeria halkı yerleşimciler ve ordunun elinde acı çekerken, diledikleri gibi bizi susturmalarına izin veremeyiz.

İzleyen herkesi bizim susturulmamıza karşı harekete geçmeye ama en önemlisi de Gazze’de devam eden katliama karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum."

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