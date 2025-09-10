Dolar
Dünya

İsrail'in Yemen'deki saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana ve Cevf kentine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Ali Semerci, Faruk Hanedar, Safiye Karabacak  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
İsrail'in Yemen'deki saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı Fotoğraf: Arşiv/AA

İstanbul

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana ve el-Cevf kentine düzenlenen hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

Yemen'deki Husiler: İsrail'in Sana'ya saldırılarının büyük bir kısmını engelledik

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Seri, İsrail'in saldırılarına karşı hava savunma sistemlerince karadan havaya fırlatılan bir dizi füzenin ardından bazı muharebe birliklerinin saldırılarını gerçekleştiremeden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrail'in Sana'yı hedef alan saldırının büyük bir kısmının engellendiğini söyleyen Seri, "füze rampalarının vurulduğu" iddialarını yalanladı.

Seri, saldırılarda "26 Eylül" ve "El-Yeman" gazeteleri dahil olmak üzere tamamen sivil hedeflerin hedef alındığını kaydetti.

İsrail'in Sana'ya düzenlediği saldırıda gazetecilerin yanı sıra siviller ve olay yerinden geçenler arasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu aktaran Seri, bu "vahşi saldırının cezasız kalmayacağını" söyledi.

Öte yandan Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in Yemen'e düzenlediği "vahşi" saldırısının başarısız olduğunu belirterek, "Tüm Siyonistler hazırlıklı olmalı çünkü yanıt kaçınılmaz olarak gelecektir." dedi.

Meşat, İsrail'in saldırısının kendilerine ellerindeki tüm imkanlarla karşılık verme fırsatı vereceğini söyledi.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

