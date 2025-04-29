İsrail'in UNRWA'yı yasaklanmasına ilişkin UAD'de sunum yapacak Dışişleri heyeti Lahey'de
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına yarın UAD nezdinde İsrail'in ihlallerine ilişkin sözlü beyanını sunacak.
Lahey
Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye adına sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Hollanda'ya gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet, idari başkent Lahey'e ulaştı.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Yılmaz başkanlığındaki heyeti karşıladı.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın TSİ 16.00'da İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin İsrail'in ihlallerini UAD nezdinde dile getireceğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.