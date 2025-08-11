Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci öldü

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Murat Başoğlu, Gülşen Topçu, Mehmet Nuri Uçar  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
İsrail'in, Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin çadırına düzenlediği saldırıda 5 gazeteci öldü

İstanbul

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölen gazeteci sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 237’ye ulaştı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğunu açıkladı, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail uçaklarının gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef alması, gerçeği susturmayı ve soykırım suçlarının izlerini silmeyi amaçlayan, geçmişte ve gelecekte Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmeyi planladığı vahşi katliamları örtbas etmeye yönelik, tamamen işlenmiş bir savaş suçudur."

Medya Ofisi, saldırıyla birlikte İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde öldürdüğü gazeteci sayısının 237’ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail’in gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef almasının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu belirtilerek, bu suçlardan İsrail’in yanı sıra ABD ve soykırıma ortak olan tüm ülkelerin sorumlu olduğu ifade edildi.

Son olarak da açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve tüm basın-yayın kuruluşları ile insan hakları örgütlerine, Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlanması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.

