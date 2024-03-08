İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 30 bin 878'e yükseldi
İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'den düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 78 artarak 30 bin 878'e yükseldi.
Istanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 154 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
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İsrail ordusunun son 24 saatte 78 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 878'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 104 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 402'ye çıktığı kaydedildi.
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
İsrail basınına göre, Genelkurmay Başkanı Halevi Lübnan’a kara saldırısı planı hazırlanmasını istedi
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'a olası kara saldırısı için plan hazırlanmasını istediği öne sürüldü.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, kuzeyde genel bir savaşın çıkması ihtimaline karşı İsrail ordusunun Lübnan'a kara saldırısı seçeneğine hazırlandığı ileri sürüldü.
Genelkurmay Başkanı Halevi'nin Lübnan'a olası kara saldırısı planı hazırlaması için İsrail ordusundan üst düzey bir generali görevlendirdiği iddia edildi.
Olası planda Hizbullah'ı İsrail sınırından 8 ila 10 kilometre geriye püskürtmek için "sınırlı kara saldırısı" dahil farklı seçeneklere yer verileceği savunuldu.
Kanal 13'ün haberindeki iddialara ilişkin İsrailli makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesinde dün çıkan haberde, İsrail'in Batı ülkelerini, Lübnan ile sınır üzerindeki çatışmaların diplomatik yollarla çözümü için 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmaması halinde topyekûn bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde uyardığını ileri sürülmüştü.
Adı açıklanmayan İsrailli kaynaklar yerel basına yaptıkları açıklamada, Al-Akhbar gazetesinin iddialarını yalanlamıştı.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 234 Hizbullah mensubu, 46 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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