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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında bulunan sınır duvarına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İsrail'in Refah sınırındaki duvara düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Gazze

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında bulunan Refah kenti sınırındaki duvarı hedef aldı.

Saldırı nedeniyle duvarda delik oluşurken yerinden edilen Filistinlilerden bazıları yaralandı.

Hedef alınan duvar, Gazze'den Mısır tarafına seyahat edecek yolcuların, pasaport işlemleri için Filistin salonuna geçmeden önce toplandıkları alanın bitişiğinde yer alıyor.

⁠İsrail'in Refah'a saldırıları

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye neden olacağı konusunda uyarıyor.

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