İsrail'in Refah kentine saldırısında 3 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
AA'ya konuşan sağlık kaynakları, Refah kentinin güneyindeki Brezilya Mahallesi'nin hedef alındığı hava saldırısında ölen 3 kişinin Özel Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.
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Görgü tanıkları, savaş uçaklarının İbni Teymiye Camisi yakınındaki bir grup vatandaşı hedef aldığını, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, camide de hasar oluştuğunu aktardı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.