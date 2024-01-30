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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in öldürdüğü iki bebeği kucağına alan Filistinli adamın haykırışı: Bu çocuklar ne yaptı?

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen iki bebeği kucağına alan bir Filistinli, "Bu çocuklar ne yaptı? 3 Aylık bebekler ne yaptı?" diye sordu.

Mustafa Deveci, Mahmut Geldi  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
İsrail'in öldürdüğü iki bebeği kucağına alan Filistinli adamın haykırışı: Bu çocuklar ne yaptı?

Ankara

Sosyal medyada yer alan görüntüde, bir Filistinlinin İsrail saldırısında öldürülen iki bebeğin cansız bedenlerini kucağında tuttuğu görülüyor.

Filistinli adam, İsrail saldırısında öldürülen bebeklerden birinin 3 aylık, diğerinin de 18 aylık, adlarının da Hind ve Eymen olduğunu belirtiyor.

ABD yönetiminin İsrail saldırılarına sessiz kalmasına tepki gösteren Filistinli, şunları kaydediyor:

"Bu görüntüyü İslam ümmetine gönderiyorum, İslam ve Arap ümmetlerine göndermek istiyorum. Bu çocuklar ne yaptı? 3 aylık bebekler ne yaptı? Hind 3 aylıktı, ne yaptı? Eymen'in yaşı bir buçuk, ne yapmıştı? (ABD Başkanı Joe) Biden'a sesleniyoruz: Size bir mesaj gönderiyoruz, (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'a mesaj gönderiyoruz. Sana bunların ne yaptığını soruyorum. Blinken ve Biden'a mesaj göndererek, çocuklarımıza ne yaptıklarını soruyorum. Onlara ne yaptıklarının mesajını gösteriyorum. Eymen daha 1,5 yaşındaydı."

İsrail, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye bomba yağdırıyor.

Saldırılar, şu ana kadar 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı.

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