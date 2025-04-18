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Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı saldırıda bir kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Mahmut Geldi  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı saldırıda bir kişi öldü

Beyrut

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin el-Gaziye bölgesinde seyir halindeki bir aracı insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre, bir kişi yaşamını yitirdi.

Aracın hedef alındığı bölgede Lübnan ordusu tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece saatlerinde de güneydeki Sur ve Nebatiye kentlerinde bazı konteyner evleri hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in ayrıca bölgedeki bir akaryakıt istasyonunu da İHA'yla vurduğu kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü ve 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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