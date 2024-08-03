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Dünya

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 1 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında, 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdiris Okuduci  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 1 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Lübnan'ın sınır hattında yer alan Deyr Sryan beldesine yönelik düzenlediği hava saldırısında can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğu, tedavi amaçlı bölgedeki farklı hastanelere sevk edildikleri belirtildi.

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