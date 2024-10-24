Dolar
34.24
Euro
37.15
Altın
2,737.63
ETH/USDT
2,528.00
BTC/USDT
67,899.00
BIST 100
8,872.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak, 2 bin 593'e yükseldi.

Yusuf Alioğlu, Safiye Karabacak, Mustafa Deveci  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi

Beyrut/Ankara

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 12 kişinin öldüğü ve 118 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 593'e, yaralananların sayısının da 12 bin 119'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Lübnan'daki çatışmalarda 4 İsrail askeri daha öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 4 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 23 oldu.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen Öztürkler'i tebrik etti
Türkiye-İran Sınır Güvenliği Toplantısı İran'da yapıldı
DMM, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı

İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı

Macron'dan Netanyahu'ya "medeniyet" mesajı: Barbarlık ekerek, medeniyet savunulmaz

BM: İsrail'in, Suriye'yi Lübnan'a bağlayan El-Masna Sınır Kapısı'nı hedef alması kabul edilemez

CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor

CNN: İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanıyor
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesini hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesini hedef aldı
İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 593'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet