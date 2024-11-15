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Dünya

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 445'e yükseldi

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 445'e çıktı.

Muhammed Emin Canik, Faruk Hanedar  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 445'e yükseldi

İstanbul

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 59 kişinin öldüğü, 182 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 445'e, yaralı sayısının da 14 bin 599'a yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Nebatiye kentinde bir evi bombaladı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kara beldesinde bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısıyla yıkılan evde Nimetullah Hüseyin Mellah, eşi ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

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